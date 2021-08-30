Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JENKE. Live. Der Talk danach

Der Talk nach "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen glücklich?"

ProSiebenFolge vom 30.08.2021
Der Talk nach "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen glücklich?"

Der Talk nach "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen glücklich?" Jetzt kostenlos streamen

JENKE. Live. Der Talk danach

Folge vom 30.08.2021: Der Talk nach "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen glücklich?"

38 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12

Zeit für eine Bestandsaufnahme: Für "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?" hat Jenke von Wilmsdorff vier Wochen lang lediglich mit 100 Gegenständen gelebt. Doch hat sich Jenkes Konsumverhalten nachhaltig dadurch verändert? Wie sieht es in seiner Wohnung jetzt aus? Und was hat ihn am meisten bewegt? Gemeinsam mit Viviane Geppert spricht er über sein neues Experiment.

Alle verfügbaren Folgen