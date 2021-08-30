Der Talk nach "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen glücklich?" Jetzt kostenlos streamen
JENKE. Live. Der Talk danach
Folge vom 30.08.2021: Der Talk nach "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen glücklich?"
38 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12
Zeit für eine Bestandsaufnahme: Für "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?" hat Jenke von Wilmsdorff vier Wochen lang lediglich mit 100 Gegenständen gelebt. Doch hat sich Jenkes Konsumverhalten nachhaltig dadurch verändert? Wie sieht es in seiner Wohnung jetzt aus? Und was hat ihn am meisten bewegt? Gemeinsam mit Viviane Geppert spricht er über sein neues Experiment.