jerks.
Folge 5: Tibet
25 Min.Ab 16
Pheline und Fahri stellen ihr Haus für eine Charity-Veranstaltung von Palina und Vivienne Rojinski zur Verfügung. Fahri hat jedoch nur eines im Sinn: einen Dreier mit den Schwestern. Doch weit gefehlt: Statt Sex bekommt er einen Flüchtling aus Tibet aufs Auge gedrückt. Derweil hat Christian Schmerzen am Allerwertesten. Jasna überzeugt ihn, zum Arzt zu gehen. Dumm nur, dass es sich bei der Proktologin um die attraktive Nicola, eine ehemalige Klassenkameradin, handelt.
