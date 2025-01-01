Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Junge Herzen

JoynStaffel 2Folge 2
Junge Herzen

Junge HerzenJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 2: Junge Herzen

25 Min.Ab 12

Christian und Emily haben seit einem halben Jahr eine Beziehungspause. Er ist todunglücklich und versucht sich ihr wieder zu nähern, doch sie blockt rigoros ab. Fahri ist derweil komplett genervt von Christians Liebeskummer und rät ihm, sich abzulenken. Wie es der Zufall will, lernt Christian die Schülerin Marie kennen und rettet ihr das Abi. Schon bald finden sich Christian und Fahri inmitten feierwütiger Teenager wieder ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen