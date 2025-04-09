Joko & Klaas gegen ProSieben
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Ihr Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Jetzt fordern Joko und Klaas gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Es geht um Ruhm, Ehre und 15 Minuten oder 24 Stunden Sendezeit.
Dienst nach Vorschrift? Nicht bei Joko und Klaas! Seit 2019 fordern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrer eigenen Show ihren Arbeitgeber heraus. In "Joko und Klaas gegen ProSieben" treten die beiden in verrückten und spektakulären Spielen gegen den Sender an. Ihr Ziel: Sie wollen 15 Minuten Live-Sendezeit zur Primetime ergattern.
Als Gegenspieler:innen treten für ProSieben Stars oder Sportler:innen an. So waren unter anderem schon Yvonne Catterfeld, Matthias Schweighöfer, Mario Basler oder Tedros "Teddy" Teclebrhan dabei.
Jede Folge besteht aus fünf Spielrunden und einem Finale. Für jedes gewonnene Spiel erhalten Joko und Klaas einen Vorteil für die Finalaufgabe - das können zusätzliche Versuche, extra Spielminuten oder besondere Hilfsmittel sein. Meistern die beiden das Finale, gewinnen sie die Show und damit Sendezeit zur freien Verfügung.
Scheitern Joko und Klaas allerdings im finalen Spiel, gewinnt ProSieben. Dann erhalten die Senderherausforderer von Herrn ProSieben eine spezielle Strafaufgabe.
"Joko und Klaas gegen ProSieben": Alle Sendetermine der 8. Staffel
Der Starttermin der 8. Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" war am 9. April 2025, jeden Mittwoch zur Primetime um 20:15 Uhr lief eine neue Folge. Die erste Hälfte der Staffel endete mit der sechsten Folge, die du dir am 14. Mai 2025 im TV anschauen konntest.
Alle kommenden Sendetermine und Wiederholungen findest du direkt bei Joyn - so verpasst du keine Challenge und keinen epischen Moment mehr. Auch die Sendetermine der zweiten Hälfte von Staffel 8 von "Joko und Klaas gegen ProSieben" erfährst du hier, sobald sie bekannt sind.
Alle Folgen kostenlos live oder online im Stream auf Joyn sehen - so geht’s
Egal ob live oder später on demand: Auf Joyn kannst du alle Folgen von "Joko und Klaas gegen ProSieben" kostenlos streamen..
- Live einschalten: Einfach zur Sendezeit die Joyn-App öffnen oder im Web einsteigen.
- Verpasste Folgen nachholen: Alle Ausgaben stehen nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek bereit - jederzeit und gratis abrufbar.
Der Gewinn der Show: Absolute Freiheit in 15 Minuten Sendezeit zur Primetime
Gewinnen Joko und Klaas die Show, dürfen sie am Folgetag um 20:15 Uhr eine Viertelstunde Live-Sendezeit auf ProSieben frei gestalten. Und dabei sind sie äußerst einfallsreich: Die Inhalte reichen von gesellschaftskritischen Beiträgen bis hin zu reinen Spaßaktionen. So präsentierten sie zum Beispiel die Ausstellung "Männerwelten", die sich sexueller Belästigung widmete. Ein anderes Mal strahlten sie die Schicht einer Krankenschwester aus, um auf den Pflegenotstand aufmerksam zu machen. Sie führten Interviews mit Aktivist:innen der zivilen Seenotrettung und zeigten Aufnahmen aus dem Flüchtlingslager Moria. Aber: Joko stellte auch mal eine lebensgroße Skulptur von Klaas am Berliner Hauptbahnhof auf. In einer anderen Aktion schluckten sie Mini-Kameras, um aus ihren Mägen zu senden. Und sie kaperten sogar mal den Teletext von ProSieben.
Verlieren Joko und Klaas, müssen sie eine unangenehme Aufgabe übernehmen. So arbeiteten sie zur Strafe zum Beispiel als Moderatoren von "taff" und drehten eine Joyn-Dokuserie als Tierpfleger im Zoo. Ein anderes Mal bedienten sie ihre ProSieben-Kolleg:innen in der Sender-Kantine.
Sowas gab es nie zuvor: 24 Stunden mit Joko und Klaas auf ProSieben
Anlässlich der 50. Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Jahr 2024 erspielten sich Joko und Klaas ganze 24 Stunden Sendezeit. Am 21. April 2024 durfte das TV-Duo entscheiden, welche Inhalte auf ProSieben laufen. So zeigten die Programmdirektoren für einen Tag unter anderem hintereinander die bestbewertete und vermeintlich schlechteste Episode der Serie "Die Simpsons". Außerdem gab es eine nächtliche Live-Schalte, das Best-of von "Aushalten: Nicht lachen", eine Runde Kartenspiel mit Sido im Olympiastadion sowie eine brandneue Quiz-Show in der Primetime. Selbst als sie tagsüber kurzzeitig ein Wasserloch in Namibia via Webcam auf den Sender brachten, sorgte dies für großen Spaß und gute Einschaltquoten.
Steven Gätjen: Das ist der Moderator von "Joko und Klaas gegen ProSieben"
Moderator Steven Gätjen ist die ruhige, professionelle Stimme der Show. Als Quizmaster und Zeremonienmeister führt er durch die Sendung, erklärt die Regeln der Spiele und behält stets den Überblick - selbst wenn es bei Joko und Klaas wieder drunter und drüber geht. Seine neutrale Rolle sorgt dafür, dass die Spiele fair ablaufen.