Joko überrascht Klaas mit dem verrücktesten Hotelzimmer IslandsJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas machen Urlaub
Folge 3: Joko überrascht Klaas mit dem verrücktesten Hotelzimmer Islands
19 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 6
Nachdem Klaas in der ersten Nacht unter Beweis gestellt hat, dass er nicht in der Lage ist, sich um eine zugängliche Unterkunft zu kümmern, nimmt nun Joko das Ruder in die Hand (mit spürbaren Folgen).
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