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Joko & Klaas machen Urlaub

Joko überrascht Klaas mit dem verrücktesten Hotelzimmer Islands

JoynStaffel 1Folge 3vom 02.09.2026
Joko überrascht Klaas mit dem verrücktesten Hotelzimmer Islands

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Joko & Klaas machen Urlaub

Folge 3: Joko überrascht Klaas mit dem verrücktesten Hotelzimmer Islands

19 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 6

Nachdem Klaas in der ersten Nacht unter Beweis gestellt hat, dass er nicht in der Lage ist, sich um eine zugängliche Unterkunft zu kümmern, nimmt nun Joko das Ruder in die Hand (mit spürbaren Folgen).

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