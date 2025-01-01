Nach 30 Jahren: Erna möchte ihre türkische Pflegetochter wiedersehenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 5: Nach 30 Jahren: Erna möchte ihre türkische Pflegetochter wiedersehen
45 Min.Ab 12
Anfang der 70er-Jahre bekommt die damals 33-jährige Berlinerin Erna von einer türkischen Familie aus der Nachbarschaft Besuch. Ohne Ankündigung lassen sie ihre drei Monate alte Tochter Aysen bei Erna, da sie sich selber nicht um das kleine Mädchen kümmern können. Nach fünf Jahren will die Familie ihr Kind wieder zu sich nehmen. Erna, nun 75 Jahre alt, hat Aysen seit knapp 30 Jahren nicht mehr gesehen und wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Pflegetochter zu umarmen.
