Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Scheidungskind Beatriz hat ihren Vater 1980 zum letzten Mal gesehen

SAT.1Staffel 7Folge 14
Scheidungskind Beatriz hat ihren Vater 1980 zum letzten Mal gesehen

Scheidungskind Beatriz hat ihren Vater 1980 zum letzten Mal gesehenJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 14: Scheidungskind Beatriz hat ihren Vater 1980 zum letzten Mal gesehen

45 Min.Ab 12

Die Eltern von Beatriz müssen 1978 aufgrund der gefährlichen politischen Lage aus Chile fliehen und werden als Flüchtlinge in Hamburg aufgenommen. Das Ehepaar lässt sich kurz darauf scheiden und Beatriz sieht ihren Vater 1980 zum letzten Mal. Sie vermisst ihren Vater schon ihr ganzes Leben lang, hat aber keine Möglichkeiten, ihn ausfindig zu machen. Daher bittet sie Julia um Hilfe, die eine Spur nach Argentinien ausfindig gemacht hat ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen