Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Kathrin: Die Mutter verbot den Kontakt zum Vater

SAT.1Staffel 7Folge 4
45 Min.Ab 12

Kathrin aus Ahlen ist elf Jahre alt, als sie in einer Schublade einen Brief von ihrem Vater findet. Er musste die Familie unfreiwillig verlassen und Kathrin kann sich nicht an die wenigen mit ihm verbrachten Momente erinnern. Nun ist sie 28 und macht sich auf die Suche nach ihrem Vater, dem ehemaligen britischen Soldaten.

SAT.1
