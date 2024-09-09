Geh auf diese Weise/Blühender Notfall/Ich würde 500 Meilen gehenJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 2: Geh auf diese Weise/Blühender Notfall/Ich würde 500 Meilen gehen
Trunks laute Schritte verursachen Ärger im Dschungel - sie tritt beinahe auf Ribbert, lässt Blätter auf Humphs Rasen fallen und weckt beinahe Mamas Eier. Schliesslich entscheidet sie sich, völlig still zu stehen, aber das ist unmöglich, wenn Munki in der Nähe köstliche Früchte isst. Trunk springt nach der Frucht und löst versehentlich einen Felsbrocken. Er rollt durch den Dschungel und bedroht alle Tiere, und nur Trunks bodenerschütternder Lauf kann den Tag retten. Trunks Blume ist ihr kostbarster Besitz, aber Munki zerquetscht versehentlich ihre Nische mit einer fliegenden Kokosnuss. Er sucht verzweifelt im Dschungel nach einem Ersatz, bevor Trunk nach Hause kommt, aber alle geeigneten Blumen werden von Bienen bewacht oder von Humph, oder sie sind Teil einer riesigen Venusfliegenfalle. Wie weit kann Munki gehen, um seinem Freund zu helfen? Als ein Fangspiel gründlich schief geht, wird Munki nach Antarktika geschleudert. Er beginnt die lange Reise zurück nach Hause und trifft unterwegs auf einige seltsame neue Freunde. In der Zwischenzeit überquert Trunk Schluchten, Wüsten und Meere, auf der Suche nach ihrem verschwundenen Freund. Schliesslich treffen sie sich auf einer einsamen Insel mitten im Ozean wieder. Sie sind halb um die Welt gereist - wie kommen sie nach Hause
