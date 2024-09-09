Kalte Sachen/Aufräumzeit/NachahmerJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 3: Kalte Sachen/Aufräumzeit/Nachahmer
Es ist eine kalte Nacht im Dschungel, und alle Tiere wollen sich um die Wärme von Ray, dem Glühwürmchen, drängen. Ray mag es nicht, bedrängt zu werden, und entkommt in die Sicherheit des Bienenstocks, wo er Freundschaft mit Buzzby schließt. Leider sind die übrigen Mitglieder des Schwarms nicht allzu erfreut über einen Eindringling. Eines von Munki und Trunks Spielen gerät ausser Kontrolle, und sie zerstören versehentlich Humphs Rasen. Humph ist obdachlos, also bieten sie ihm an, bei ihnen einzuziehen. Aber Humphs zwanghafte Sauberkeit macht ihr Leben äusserst schwierig - sie müssen Humphs Zuhause für ihn reparieren, wenn sie die Dinge wieder normal haben wollen! Munki neckt Trunk spielerisch, indem er alles nachahmt, was sie tut. Trunk versucht, ihn dazu zu bringen, aufzuhören, indem sie Dinge tut, die er nicht kann, aber er schafft es, sie in jeder Hinsicht zu übertreffen. Munki findet das Spiel nicht mehr so lustig, als Trunk es umdreht und anfängt, ihn nachzuahmen!
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick