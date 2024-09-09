Ärger mit Blasen/Niesen im Wind/In der Mitte feststecken mit dirJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 1: Ärger mit Blasen/Niesen im Wind/In der Mitte feststecken mit dir
Munki entdeckt einige besondere Beeren, die zu grossen lila Blasen aufgeblasen werden können. Er zeigt sie Trunk, und die beiden haben viel Spass, bis Munki in einer der Blasen gefangen wird und durch den ganzen Dschungel hüpft. Trunk versucht, ihn zu retten, aber ihre Aufgabe wird viel schwieriger, als seine Blase ins Weltall geschossen wird... Ein Wind weht von der Savanne herüber und trägt Tausende von schwebenden Samen mit sich. Munki gibt Alarm, und die Dschungeltiere bereiten sich auf die Invasion der Samen vor, aber es ist zu spät: Die Samen sorgen für Chaos, kitzeln alle Tiere, bis sie vor Lachen gelähmt sind, und lösen Trunks explosive Allergien aus. Munki fällt in die Hohlräume ihres Baumes und bleibt stecken! Trunk versucht alles, was ihr einfällt, um ihn herauszuholen, aber sie kann ihn nicht aussaugen, nicht freischütteln und nicht herausfluten. Sie versucht, den Baum aufzublasen. Munki kommt heraus, aber jetzt ist die Situation schlimmer - der Baum wurde so stark aufgeblasen, dass er über die Baumkronen des Dschungels ragt, und Munki ist in den Himmel gestrandet.
