Nüsse/Was meins ist, ist deins/Munkis Kofferraum/Robberts GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 4: Nüsse/Was meins ist, ist deins/Munkis Kofferraum/Robberts Geheimnis
Munki und Trunk finden eine winzige Nuss. Sie teilen sie und sind im Begriff, sie zu essen, als sie eine grössere Nuss entdecken, dann eine noch grössere, dann eine noch grössere... bis sie eine riesige Meganuss finden. Sie sieht fantastisch aus! Leider ist sie auch schwer zu knacken, und egal, ob sie sie zertrümmern, schlagen, fallen lassen oder zerquetschen, sie scheinen sie einfach nicht öffnen zu können... Munki und Trunk essen einen köstlichen Stapel Mangos. Aber wenn nur noch eine Mango übrig ist, lehnen sie beide höflich ab, sie zu essen, und machen eine grosse Show daraus, sie sich gegenseitig anzubieten. Ihre Höflichkeit eskaliert schnell zu einem Spiel, bei dem sie immer trickreichere Methoden erfinden, um den anderen dazu zu bringen, die Mango zu nehmen... Munki bewundert Trunks Rüssel und versucht, einen eigenen Rüssel zu machen. Am Ende streckt er seinen Schwanz und hängt ihn über seinen Kopf - aber nur, weil er etwas hat, das wie ein Rüssel aussieht, bedeutet das nicht, dass er es zum Pflücken von Beeren, Trinken oder Atmen unter Wasser verwenden kann... Jeder im Dschungel hat ein Talent. Hue das Chamäleon kann die Farbe ändern, Humph der Igel kann sich in einen stacheligen Ball verwandeln, Trunk kann trompeten und Munki kann einen albernen Trick mit seinen Fingern machen. Aber was kann Ribbert der Frosch tun? Trunk findet es heraus in dieser Nacht, als sie entdeckt, dass Ribbert erstaunlich gut tanzen kann, solange niemand zuschaut...
