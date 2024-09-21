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K 11 - Kommissare im Einsatz

Missglückter Liebestest

SAT.1Staffel 2Folge 103vom 21.09.2024
Missglückter Liebestest

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 103: Missglückter Liebestest

22 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Alexandra Rietz wird zu einer Testamentseröffnung eingeladen, der letzte Wille des Verstorbenen: Seine Angehörigen sollen gemeinsam das Wochenende verbringen. Dabei entfacht zwischen der Witwe und ihren beiden Kindern ein erbitterter Kampf um das Erbe.

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