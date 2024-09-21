Missglückter LiebestestJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 103: Missglückter Liebestest
22 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Alexandra Rietz wird zu einer Testamentseröffnung eingeladen, der letzte Wille des Verstorbenen: Seine Angehörigen sollen gemeinsam das Wochenende verbringen. Dabei entfacht zwischen der Witwe und ihren beiden Kindern ein erbitterter Kampf um das Erbe.
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