K11 - Die neuen Fälle
Folge 66: Beachboys
23 Min.Ab 12
Beachboys: Einem Dominikaner wird auf einem Spielplatz mehrmals in den Rücken geschossen. Verdächtig ist die weitaus ältere und wohlhabende Ehefrau des Toten. Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband wühlen in der Vergangenheit des Opfers und stellen den Verdacht einer Scheinehe auf. Aber hat das auch etwas mit der grausamen Hinrichtung zu tun?
