Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 16.10.2025
47 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

In Großbritannien verlässt eine junge Frau namens Julia Rawson eine Bar in Begleitung eines Fremden. Seitdem gilt sie als vermisst. Aufzeichnungen aus Überwachungskameras zeigen sie im Gespräch mit einem tätowierten bärtigen Mann. Die Ermittler suchen auf einem abgelegenen Gelände nach ihrer Leiche.

