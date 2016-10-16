Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

Radiosender trifft auf Kulinarik

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 16.10.2016
Radiosender trifft auf Kulinarik

Folge 7: Radiosender trifft auf Kulinarik

15 Min.Folge vom 16.10.2016Ab 6

Von einem Piratensender zum ersten Privatradio der Schweiz: Radio24! Der Sender ist allgegenwärtig und sorgt für ständiges Programm. Doch das Kochen bleibt dabei oft auf der Strecke! Mit seinem KitchenCase zaubert Torsten gemeinsam mit dem Team ein Menü.

