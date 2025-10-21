Staffel 2Folge 15vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 15: Ich will mein Pflaster
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess ist stolz auf ihr neues Pflaster, das sie wegen ihres verletzten Knies bekommen hat. Als der General sich verletzt, zeigt sie ihm, wie tapfer sie war. Doch als das Pflaster abgezogen werden soll, ist ihre Tapferkeit verschwunden…
