Staffel 2Folge 26vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 26: Ich will eine Show machen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Großtante kommt zu Besuch, und die kleine Prinzessin beschließt, eine Show aufzuführen! Jeder im Schloss bekommt einen Trick zugewiesen, aber als die Proben beginnen, wird schnell klar: Die Prinzessin hat noch viel Arbeit vor sich, bevor die große Aufführung starten kann…
