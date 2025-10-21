Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kleine Prinzessin

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 26vom 21.10.2025
Ich will eine Show machen

Folge 26: Ich will eine Show machen

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Großtante kommt zu Besuch, und die kleine Prinzessin beschließt, eine Show aufzuführen! Jeder im Schloss bekommt einen Trick zugewiesen, aber als die Proben beginnen, wird schnell klar: Die Prinzessin hat noch viel Arbeit vor sich, bevor die große Aufführung starten kann…

