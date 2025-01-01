Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 56: Papa ist der Größte
24 Min.Ab 12
Die siebenjährige Emma ist plötzlich total auf ihren Vater fixiert und lehnt ihre Mutter ab! Ist die Kleine sauer, weil Mama ihr keinen Hund erlaubt hat? Oder hat das Mädchen ein Geheimnis? - Ein vier Wochen altes Baby mit Verstopfung, ein extrem sauberes Wochenbett, eine gestresste Mutter - die Hebamme ist alarmiert! Ist die Schwiegermutter der Kern allen Übels? Oder wem will die Frau beweisen, dass sie die perfekte Mutter ist?
