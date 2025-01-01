Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 10: Tatort: Internet
23 Min.Ab 12
Ein 15-Jähriger kommt mit starken Gesichtsverletzungen in die Klinik, verrät aber nicht, woher diese kommt. Welches Geheimnis verbirgt der Teenager? Die Ursache wird nicht nur den Familienhelfer schockieren? Eine Siebenjährige wird mehrmals beim Klauen erwischt. Dabei ist die Familie gut situiert. War es eine Mutprobe? Schnell wird klar, hinter dem Diebstahl steckt eine fatale Ursache?
