SAT.1Staffel 2Folge 61
Folge 61: Teufelskicker

23 Min.Ab 12

Der zehnjährige Paul ist seit ein paar Wochen verbissen ehrgeizig beim Fußballtraining. Ständig foult er seine Mitspieler, um Tore zu schießen. Ist seine plötzliche Agressivität ein Ventil für eine geheime Wut? - Eine 15-Jährige knibbelt in der Klinik an ihrer frischen Blinddarmwunde und simuliert Schmerzen. Für den Arzt steht fest, dass sie alles dafür tut, um länger im Krankenhaus bleiben zu können. Wovor hat das Mädchen zu Hause Angst?

SAT.1
