Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 62: Sei kein Frosch!
24 Min.Ab 12
Eine Achtjährige bringt wiederholt eingefangene Frösche nach Hause. Ihre Mutter ist völlig ratlos: Ist das merkwürdige Verhalten nur ein Mittel zum Zweck, um die ältere Schwester zu provozieren? Oder verfolgt das kleine Mädchen ein ganz anderes Ziel? Ein Jugendlicher wird zum wortwörtlichen Kellerkind und hält sich fast nur noch im Keller des Hauses auf. Seine Eltern sind ratlos: Treibt der Junge dort unten verbotene Drogenexperimente?
