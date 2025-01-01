Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Der Dreckspatz

SAT.1Staffel 2Folge 65
Der Dreckspatz

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 65: Der Dreckspatz

24 Min.Ab 12

Ein Achtjähriger will sich nicht mehr waschen und hat panische Angst vor Wasser. Hängt das damit zusammen, dass er vor kurzem in eine große Pfütze gestolpert ist und von den anderen Kindern ausgelacht wurde? Oder gibt es ein ganz anderes Geheimnis, dass der Junge mit dem kühlen Nass verbindet? Eine 15-Jährige macht eine gefährliche Mutprobe nach der anderen. Selbst nach der Einweisung in die Klinik am Südring kann sie nicht damit aufhören, sich selbst wehzutun.

