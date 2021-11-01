Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 76: Karlsson ohne Dach
23 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12
Ein Fünfjähriger unternimmt waghalsige Aktionen, bei denen er offensichtlich sein Elternhaus beschädigen will. Sobald er bei seinen Manövern unterbrochen wird, reagiert er aggressiv. Und: Die 15-jährige Pia dreht auf einmal völlig durch und feiert mit ihren Freundinnen "Junggesellenabschied"! Warum verkleidet sie sich als sexy Braut?
