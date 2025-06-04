Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 80: Ich seh blond
23 Min.Ab 12
Die 15-jährige Merle prügelt sich ständig mit Blondinen und droht damit, ihre Zukunft zu verbauen. Was löst diese ständige Wut aus? - Eine Fünfjährige verfällt in der KiTa tagelang in einen Rollenspielwahn und kommuniziert dabei über streiterfüllte Verhaltensweisen, die nicht zu einem Kindergartenkind passen. Was ist die Ursache?
