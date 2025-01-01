Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 2Folge 82
Folge 82: Bad Grandma

24 Min.Ab 12

Carolina ist schockiert, als ihr siebenjähriger Sohn plötzlich seine Oma ablehnt und sie sogar rauswirft. Nicht nur der 60-jährigen Gerda bricht es das Herz ... - Und: In der Klinik beginnt eine 15-Jährige, sich vor dem Arzt auszuziehen. Warum macht sie das? Will sie ihn verführen, oder stecken etwa ganz andere Absichten hinter ihrem extrem auffälligen Verhalten?

