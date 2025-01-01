Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 90: Die traurige Teeinie-Tante
23 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige erleidet während der gynäkologischen Untersuchung ihrer hochschwangeren Schwester eine schwere Panikattacke. Ist sie etwa eifersüchtig? - Ein Sechsjähriger lebt seit Wochen in seiner eigenen Welt. Nachdem die Familie Zuwachs von einem Vierbeiner bekommen hat, benimmt sich der Junge immer häufiger wie ein Hund und stellt auch die zwischenmenschliche Kommunikation ein. Was steckt hinter seinem Verhalten?
