Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 13: Killer K.I.T.T.
46 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Marco Berio, ein ehemaliger Mitarbeiter der Foundation, schafft es, mit Hilfe von Bronwy Appleby an die Codierung des Bordcomputers von "K.I.T.T." zu gelangen. Er programmiert den Wagen so um, dass "K.I.T.T." nun nicht mehr mit Michael zusammenarbeitet, sondern sich gegen ihn wendet. Kann Michael diesen Schritt wieder rückgängig machen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick