Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 17: Wer anderen eine Grube gräbt
47 Min.Ab 12
Michaels Freund Lew Jonas wird von dem Mafiaboss Ronald Becker ermordet. Als dieser daraufhin versucht, im Zuge eines illegalen Autorennens über die Grenze zu gelangen und so vor dem FBI und der Foundation zu fliehen, lässt Knight nichts unversucht, um Becker dingfest zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick