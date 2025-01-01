Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 9: Der Tod fährt mit
46 Min.Ab 12
Als einer ihrer besten Fahrer auf der Rennstrecke tödlich verunglückt, bittet eine alte Freundin von Bonnie, Elena Thomas, Michael um Hilfe. Er soll herausfinden, was wirklich passiert ist, denn Elena geht fest davon aus, dass es sich dabei nicht einfach um einen tragischen Unfall handelt - sondern um Sabotage.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick