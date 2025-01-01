K.I.T.T.S Unfall mit Folgen (2)Jetzt kostenlos streamen
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 2: K.I.T.T.S Unfall mit Folgen (2)
47 Min.Ab 12
Michael und K.I.T.T. sind immer noch auf der Suche nach Dr. Quinlin und Devon Miles, die entführt wurden. Dabei werden auf Michael mehrere Anschläge verübt. K.I.T.T. wird schwer beschädigt und scheint nicht mehr einsetzbar zu sein ...
