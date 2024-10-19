Eine Musterstadt ohne VerbrechenJetzt kostenlos streamen
Knight Rider
Folge 18: Eine Musterstadt ohne Verbrechen
47 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Michael ist auf der Jagd nach dem Geldfälscher Ron Austin. Als er ihn in der Stadt mit der wohl niedrigsten Kriminalitätsrate sieht, bittet er die Polizei um Unterstützung, die jedoch nicht kooperiert. Michael kommt vielmehr selbst ins Visier der Beamten und landet im Gefängnis ...
