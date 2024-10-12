Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Richter spielt sein Spiel

Staffel 1Folge 8vom 12.10.2024
Ein Richter spielt sein Spiel

Folge 8: Ein Richter spielt sein Spiel

46 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 6

Devon Miles wird verhaftet. Im Gefängnis muss er mitansehen, wie ein Journalist ermordet wird. Um den unliebsamen Zeugen loszuwerden, wird Devon in ein Arbeitslager verlegt. Michael und "K.I.T.T." machen sich auf die Suche nach ihrem Freund. Dabei kommen sie einem korrupten Richter auf die Schliche ...

