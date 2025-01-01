Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 1Folge 2
41 Min.Ab 12

Wilton Knight lässt Michael von den besten Ärzten operieren; sein Gesicht und seine Fingerabdrücke werden verändert, sodass er vor Tanya sicher ist. Ab sofort trägt er den Namen Michael Knight. Wenig später testet er "K.I.T.T.", ein Auto, das mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet und so konstruiert ist, dass es unzerstörbar ist. Michael findet Gefallen an dem Wagen ...

