Der schwarze Teufel taucht wieder aufJetzt kostenlos streamen
Knight Rider
Folge 6: Der schwarze Teufel taucht wieder auf
50 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
John und Mandy finden am Strand ein hochmodernes, schwarzes Auto. John beschließt, eine Spritztour mit dem Wagen zu unternehmen - mit verhängnisvollen Folgen. Es sieht so aus, als sei "K.A.R.R.", das Alter Ego von "K.I.T.T.", wieder auf der Bildfläche erschienen. Michael ist alarmiert und macht sich mit "K.I.T.T." auf den Weg, um "K.A.R.R." aus dem Verkehr zu ziehen ...
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