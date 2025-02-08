Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 12: Der Duft einer Rose
46 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Michael Knight wird bei der Aufklärung eines Falls im Datenzentrum der Regierung angeschossen und beschließt daraufhin, die Foundation zu verlassen. Devon muss diese Entscheidung schweren Herzens akzeptieren und versucht daraufhin, Michaels Jugendliebe Stevie Mason ausfindig zu machen, um die beiden wieder zusammenzubringen.
