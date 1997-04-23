Küstenwache
Folge 2: Der Lockvogel
Bei einer Patrouillenfahrt begegnet die Albatros einer Luxusjacht unter polnischer Flagge. Sobald sie die Küstenwache entdeckt, setzt sich die Drei-Mann-Crew mit einem Speedboot ab. Ehlers lässt daraufhin beidrehen und schickt Funker Hohmann und Maschinist Unterbaur an Bord der Jacht. Dort entdecken die beiden zu ihrem Entsetzen eine Bombe, die jeden Moment hochgehen wird. Erst im Einsatzzentrum findet man heraus, dass die aufgebrachte Jacht einem Professor aus Kiel gehört, der mitsamt Boot seit Tagen vermisst wird. Kurz darauf birgt die Besatzung der Albatros eine männliche Leiche aus der Ostsee. Nachforschungen ergeben, dass der Ertrunkene zwei Tage zuvor zu einem Segeltörn nach Kopenhagen aufgebrochen war. In seiner Begleitung hat man eine junge, blonde Frau gesehen. Nicht anders ergeht es Peter de Waal, der mit der attraktiven Julia Stein zu einem tödlichen Segeltörn aufbricht. Ohne Genehmigung seiner Vorgesetzten stellt Ehlers zusammen mit seiner Crew eine Falle auf: Im Jachthafen von Neustadt platzieren sie, gut sichtbar, eine elegante Superjacht. Prompt taucht Julia Stein auf. Sie zeigt deutliches Interesse an einem gemeinsamen Segeltörn mit Ehlers, der den reichen Skipper mimt. Ehlers weiß, dass er sich auf eine gefährliche Fahrt einlässt: Irgendwo da draußen auf der Ostsee lauern die Komplizen des Mädchens.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick