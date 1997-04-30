Küstenwache
Folge 3: Die Jagd
Großeinsatz für die Boote der Küstenwache: Drogenkuriere sollen auf der Ostsee abgefangen werden. Als das gesuchte Boot der Dealer Radanek und Wisskowski auf dem Radarschirm auftaucht, nimmt Ehlers verbissen die Verfolgung auf. Doch die Gangster sind schneller, die Albatros kann nicht mithalten. Gegen den Rat des Maschinisten Unterbaur lässt Ehlers das Letzte aus den Maschinen herausholen. Vergebens: Die Albatros havariert, die Dealer entkommen. Ehlers muss sich für sein schwer beschädigtes Boot vor dem Einsatzleiter der Küstenwache verantworten. Dem drohenden Disziplinarverfahren kann er nur entgehen, wenn Unterbaur für ihn aussagt. Doch der ist sauer auf den Kapitän. Die entkommenen Drogenkuriere sind auf einem Campingplatz untergekrochen, wo sie um ein Haar entdeckt werden. Nur mit knapper Not können sie fliehen. Ehlers ist sich sicher, dass die beiden sich bei Sonnenuntergang mit ihrem Boot absetzen werden. Er trommelt seine Mannschaft zusammen und setzt alles auf eine Karte: Außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer legt sich die notdürftig reparierte Albatros auf die Lauer. Erneut kommt es zu einem Maschinenschaden. Die Albatros ist manövrierunfähig, als das Speedboot von Radanek und Wisskowski auftaucht.
