Küstenwache
Folge 4: Herzfeuer
Als die Crew der Küstenwache eine scheinbar führerlos auf der Ostsee treibende Yacht inspiziert, macht sie eine grausige Entdeckung. Aus dem Niedergang quillt Rauch. Als Marten Feddersen und Kai Norge unter Deck gehen, finden sie einen toten Mann. Offensichtlich ist er erstickt. Bei dem Rauch handelt es sich um die Abgase des Bootsmotors, die mit einem Schlauch in die Kabine eingeleitet wurden. Die Identität des Toten ist schnell ermittelt: Theo Neitzke, Schiffsingenieur und Kursleiter an der Schifffahrtsschule Nord. Seine Kollegin und Freundin Petra Kühn hatte ihn bereits als vermisst gemeldet. Die Nachricht von Theos Tod trifft sie hart. Einen Mord kann sie sich auf keinen Fall vorstellen. Theo war als Lehrer und Kursleiter überaus beliebt. Also Selbstmord?
Weitere Folgen in Staffel 16
Alle Staffeln im Überblick