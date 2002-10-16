Küstenwache
Folge 4: Riskantes Glücksspiel
Die "Albatros" empfängt einen anonymen Hinweis auf einen Frachter mit "interessanter Ladung". Als Kapitän Ehlers jedoch eintrifft, finden er und seine Crew ein Geisterschiff vor - von der Besatzung und der Ladung fehlt jede Spur. Doch dann macht Unterbaur eine grausige Entdeckung: eine männliche Leiche. Es handelt sich um den Privatdetektiv Peer Jagow. Wem oder was er allerdings auf der Spur war, lässt sich nicht feststellen. Eine erste Fährte in diesem mysteriösen Fall führt zur alteingesessenen Reederei Beermann, in deren Besitz sich der rätselhafte Frachter früher befand. Der alte Reeder ist wenig kooperativ und gibt nur an, dass sein Schiff ordnungsgemäß abgewrackt worden sei. Allmählich kommt die Küstenwache dahinter, dass eine Bande auf alten Frachter illegales Glücksspiel organisiert. Auf hoher See haben die Teilnehmer, welche mit Off limits-Einsätzen spielen, keine unliebsamen Polizeikontrollen zu fürchten. Allem Anschein nach steckt der spielsüchtige Sohn des Reeders, Benjamin Beermann, in den Machenschaften mit drin. Inzwischen muss Kalle Schneidewind auf Drängen von Ehlers und Einsatzleiter Gruber seinen alten Urlaub abfeiern. Kalle fühlt sich abgeschoben und will den anderen aus der Crew beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört: Heimlich ermittelt er auf eigene Faust weiter und nimmt Kontakt zu der geheimnisvollen Larissa auf. Die attraktive junge Frau steht in Verbindung zu Benjamin Beermann, und schnell wird Kalle klar, dass seine Nachforschungen ihn in eine gefährliche Lage bringen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick