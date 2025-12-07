Die letzten Kämpfer: Zwischen Respekt und RivalitätJetzt kostenlos streamen
LAST SOUL - THE DOCUMENTARY
Folge 5: Die letzten Kämpfer: Zwischen Respekt und Rivalität
34 Min.Ab 12
Die Dunkelheit ist zurück - nur fünf Seelen sind noch übrig. Jetzt beginnt das wahre Rennen. Zwischen Schlafentzug, Schmerz und starken Halluzinationen verschwimmen die Grenzen zwischen Körper und Geist, Realität und Wahn. Der Team-Support wird zur letzten Konstante in einem Lauf jenseits der Vernunft. Ab jetzt zählt nur noch reiner Wille.
