Lebendiger Strand
Folge 4: Hawaii
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Weltweit gibt es viele verschiedene Strände, die zahlreiche Tiere beheimaten. Allerdings verändern Umweltphänomene, die teilweise vom Menschen verursacht werden, die Ökosysteme negativ. In der Doku-Serie wird unter anderem untersucht, wie sich diese Eingriffe auf die Natur auswirken und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Strände zu schützen.
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