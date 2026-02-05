Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Einsatzgebiet Hamburg: Bewusstloses Kleinkind

SAT.1Folge vom 05.02.2026
Einsatzgebiet Hamburg: Bewusstloses Kleinkind

Einsatzgebiet Hamburg: Bewusstloses KleinkindJetzt kostenlos streamen

Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt

Folge vom 05.02.2026: Einsatzgebiet Hamburg: Bewusstloses Kleinkind

45 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.

Alle verfügbaren Folgen