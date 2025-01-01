Lenßen hilft
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Lenßen hilft
Deutschlands verlässlichster TV- Anwalt Ingo Lenßen ist zurück und kämpft an der Seite seiner Mandanten für Recht und Gerechtigkeit. Neu im Team Lenßen: seine leidenschaftlichen Anwaltskollegen Lisa Cramer und Lennart Hartmann. Das Trio berät Hilfsbedürftige in einem Rechtsberatungs-Mobil vor Ort auf belebten Berliner Plätzen. Mit Einfühlungsvermögen und Durchsetzungsstärke leistet Team Lenßen seinen Mandanten auf rechtlicher und persönlicher Ebene Hilfe zur Selbsthilfe.