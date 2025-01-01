Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 82
22 Min.Ab 12

Als die Tochter der Mandantin entführt wird, fordern die Erpresser 100.000 Euro für ihre Freilassung. Der Vater ist fest davon überzeugt, dass der Freund seiner Tochter dahinter steckt. Als die erste Geldübergabe scheitert, machen die Entführer ernst, sie wollen das Mädchen töten ...

SAT.1
