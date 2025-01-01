Lenßen & Partner
Folge 117: Der kriminelle Seitensprung
21 Min.Ab 12
Die schwangere Mandantin von Lenßen & Partner braucht Rechtsbeistand. Ihr Mann wird beschuldigt, einen Geldtransporter überfallen zu haben. Doch der beteuert vehement seine Unschuld. Die Recherche der Anwälte ergibt, dass der Mann eine Geliebte hat. Ist das sein Motiv? Wollte er sich tatsächlich mit ihr absetzen und benötigte dafür genügend Geld?
