Lenßen & Partner
Folge 67: Giftanschlag auf Sandra Nitka
23 Min.Ab 12
Das Restaurant des Mandanten wird sabotiert: Irgendjemand vergiftet sein Essen und das Gesundheitsamt droht den Laden zu schließen. Stammt der Verräter aus den eigenen Reihen? Christian Storm ermittelt verdeckt als Hilfskoch und Sandra Nitka schleust sich als Gast in das Restaurant ein. Dabei wird die Ermittlerin selbst zum Opfer eines weiteren Giftanschlags...
