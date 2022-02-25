Let the music play - Das große Promi Special
Folge 2: Episode 2
101 Min.Folge vom 25.02.2022Ab 6
Wer erkennt besser Schlagermelodien als Moderatorin Andrea Kiewel? Kann Sophia Thomalla wirklich jeden Rammstein-Song nach den ersten zwei Tönen erahnen? Oder haben Ross Antony, Max Giesinger und Guildo Horn beim Musikraten einen Vorteil, weil sie Musiker sind? Diese vier Rate-Duos stellen ihr Musikwissen unter Beweis: Wolff-Christoph Fuss und Ross Antony, Sophia Thomalla und Silvio Heinevetter, Max Giesinger und Andrea Kiewel sowie Guildo Horn und Janin Ullmann.
