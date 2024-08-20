Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 20.08.2024
93 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12

Linda Zervakis fragt: "Kann KI die Demokratie retten?". Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, fährt die Journalistin mit ihrem persönlichen Avatar "KI-Linda" als Gesprächspartner durch die Bundesrepublik. Sie trifft Politikerinnen und Politiker, Wählerinnen und Wähler und zeigt auf, welche KI-Tools es bereits gibt und in welchen Bereichen der Demokratie-Bildung sie eine Rolle spielen können.

