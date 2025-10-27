LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren.Jetzt kostenlos streamen
LINDA ZERVAKIS.
Folge vom 27.10.2025: LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren.
91 Min. Folge vom 27.10.2025
Krieg in der Ukraine. Russische Drohnen über Polen. Ein schwer berechenbarer US-Präsident. Wie steht es um unsere Sicherheit? Und was bedeutet das für jeden persönlich? Linda Zervakis recherchiert ein halbes Jahr, besucht einen Luftwaffenstützpunkt, begleitet eine Militärübung, spricht mit Sicherheitsexperten, reist an die längste EU-Russland-Grenze nach Finnland, fragt Bürger:innen nach ihrem persönlichen Sicherheitsgefühl und greift selbst zur Waffe.